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08:59 (мск), источник: Om1.ru

На Иртышской набережной вновь обвалилась плитка

Чтобы дырку было заметно из далека, горожане воткнули в неё палку.

Вчера вечером, 21 апреля в 20:22 в паблике «Аварийный Омск» появилась фотография, на которой запечатлена обвалившаяся плитка на Иртышской набережной.

Инцидент произошел напротив бульвара Победы. Перейдя дорого и спустившись по лестнице, омичи и гости города могут наблюдать это ежегодное явление, когда «вместе со льдом идет и плитка». Горожане в комментария к посту придумывали разные шутки. Кто-то предложил переименовать набережную в «Небрежную», другие назвали дыру «природной ливневкой». Не обошлось без шуток про метро: «вход на станцию «Набережная» — пошутил Андрей Волков.

Напомним, в прошлом году ситуация была аналогичной. Однако тогда плитка на набережной обвалилась на пять метров, образовав огромную дыру. Дорожники поясняют, что это происходит из-за того, что плитка уложена на песчаной подушке. Со временем она вымывается и происходит обвал.

Кстати, из-за прошлогодней ямы пострадала школьницы. По пути из школы домой она оступилась и сломала ногу.

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