На Иртышской набережной вновь обвалилась плитка
Чтобы дырку было заметно из далека, горожане воткнули в неё палку.
Чтобы дырку было заметно из далека, горожане воткнули в неё палку.
Вчера вечером, 21 апреля в 20:22 в паблике «Аварийный Омск» появилась фотография, на которой запечатлена обвалившаяся плитка на Иртышской набережной.
Инцидент произошел напротив бульвара Победы. Перейдя дорого и спустившись по лестнице, омичи и гости города могут наблюдать это ежегодное явление, когда «вместе со льдом идет и плитка». Горожане в комментария к посту придумывали разные шутки.
Напомним, в прошлом году ситуация была аналогичной. Однако тогда плитка на набережной обвалилась на пять метров, образовав огромную дыру. Дорожники поясняют, что это происходит
Кстати,