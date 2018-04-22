Мужчина угодил под колеса BMW в Алматы
Мужчина угодил под колеса BMW в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
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Мужчина угодил под колеса BMW в Алматы, сообщает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.
Наезд со смертельным исходом произошел по улице Сейфуллина в северном направлении, не доезжая улицы Жансугурова. Автомашина BMW двигалась в северном направлении.
Со слов водителя, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и в результате угодил под колеса. От полученных травм мужчина 1940 года рождения скончался до приезда скорой помощи. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция.