Мужчина угодил под колеса BMW в Алматы

Наезд со смертельным исходом произошел по улице Сейфуллина в северном направлении, не доезжая улицы Жансугурова. Автомашина BMW двигалась в северном направлении.

Со слов водителя, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и в результате угодил под колеса. От полученных травм мужчина 1940 года рождения скончался до приезда скорой помощи. Выяснением всех обстоятельств занимается полиция.