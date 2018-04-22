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11:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске больше месяца идут пропавшую молодую женщину

Те, кто ее знают, говорят: умная и рассудительная, она не могла сама уйти.

В Красноярске больше месяца ищут Диану Ходос. 31-летняя молодая женщина еще 14 марта в 17 часов вышла из дома по адресу Карла Маркса, 133 и исчезла. С собой не взяла ни документов, ни телефона. На календаре уже 22 апреля, а о Диане ничего не известно.

Приметы Дианы: высокая и стройная — рост 176 сантиметров. У нее длинные темные волосы. В момент ухода из дома была в очках со светлой оправой. Но может быть и без очков, в линзах.

Была одета в синюю куртку с капюшоном (вроде удлиненного пуховика), черные брюки и черные замшевые ботинки. А также в бирюзовый джемпер и черную трикотажную шапку.

Если кому-то что-либо известно о Диане Ходос, огромная просьба: позвоните по телефонам:

— (391) 227−44−55 — полиция;.

— 8−950−99−66−066 — волонтеры группы «Поиск пропавших детей — Красноярск» (круглосуточно).

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