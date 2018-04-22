Жуткая находка напугала жителя Владивостока
В утренние часы в полицию позвонил житель одного из частных домов в Ленинском районе и сообщил о хулиганских действиях со стороны неизвестных.
В утренние часы в полицию позвонил житель одного из частных домов в Ленинском районе и сообщил о хулиганских действиях со стороны неизвестных.
Как сообщает корреспондент DEITA.RU, мужчина рассказал, что злоумышленники подкинули на крыльцо его жилища свиную голову, на которой кровью было написано его имя.
Горожанин был шокирован таким актом устрашения и незамедлительно вызвал полицию. Мужчина не исключил, что таким образом его пытаются выжить из дома, который ему неоднократно предлагали продать.
Потерпевший попросил стражей порядка привлечь хулиганов к ответственности. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
Игорь Бегунов.