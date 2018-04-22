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10:42 (мск), источник: АиФ Владивосток

Приморские спасатели помогли заблудившейся в лесу семье с ребенком

Пострадавших в результате инцидента нет.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Спасатели Приморской поисково-спасательной службы помогли семейной паре с маленьким ребенком, которая заблудилась в лесу, рассказали в администрации Приморского края.

Инцидент произошел накануне в Шкотовском районе, недалеко от реки Стеклянуха. По имеющимся данным, двое взрослых на своей машине съехали с основной трассы и заблудились. С ними был ребенок 2016 года рождения.

Спасатели получили сообщение с просьбой о помощи в 23:10. На вызов выехали четыре человека. Им потребовалось около трех часов, чтобы разыскать потерявшихся. Они помогли семье выбраться на трассу, откуда она самостоятельно отправилась во Владивосток.

Пострадавших в инциденте нет.

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