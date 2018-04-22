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11:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Участникам перестрелки у лесосибирского кафе вынесли приговор

В ходе следствия было проведено около 40 экспертиз.

Суд вынес приговоры семи участникам бандитской разборки в лесосибирском кафе «Восточная кухня». Они получили от 2 лет условно до 13 лет строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел 18 октября 2015 года. На улице встретились две группы мужчин: 7 человек с одной стороны и 4 человека — с другой. Повод для встречи был якобы не оплаченный долг хозяина кафе. Разговор перерос в конфликт между двумя мужчинами. Когда завязалась массовая драка, на выручку товарищам прибыло еще двое. Один из них, увидев, что его 49-летнего знакомого избивают, выстрелил в сторону 32-летнего обидчика, а затем ударил его прикладом карабина по голове. В это время на улице находились и посторонние — посетители кафе, прохожие.

Началась перестрелка, и четверо участников разборки решили уехать — они сели в свой Toyota Land Cruiser и специально переехали лежавшего на земле противника. Потом мужчину доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Вторая группа в свою очередь захватила 32-летнего мужчину, в которого ранее стреляли из карабина — его увезли в гаражный бокс и связали. У мужчины отобрали пистолет и разбили сотовый телефон. Как рассказали следователи, захваченного оппонента бандиты забили до смерти.

«Вину в инкриминируемых им деяниях обвиняемые признали частично. Приговором суда все подсудимые признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях. Одному из участников назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, пятеро проведут в колонии строгого режима от 3 до 10 лет, еще один приговорен к 13 годам с отбыванием наказания в колонии особого режима», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Уточняется, в ходе следствия было проведено около 40 экспертиз, допрошено около 30 свидетелей и очевидцев.

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