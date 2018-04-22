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10:38 (мск), источник: Восток Медиа

На острове Русском в Приморском крае разгорелся пожар

В Приморском крае на острове Русском бушует огонь. Возгорание охватило значительную площадь, пожарные уже приступили к его ликвидации, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Как рассказал корреспондент агентства с места событий, огонь замечен сегодня, 22 апреля, в районе мыса Тобизина, где жители края устроили отдых и жарили шашлык. Горит сухая трава и другая растительность. Однако, по словам представителей пожарной службы, возгорание началось не на этой территории. Огонь бушует уже около трёх часов, на месте работают специалисты и борются со стихией.

РИА «Восток-Медиа» писало, что сегодня спасатели Приморского края ликвидируют шесть лесных пожаров, которые продолжают действовать в регионе. За прошедшие сутки им удалось справиться с семью возгораниями на площади 140 гектаров, в их тушении принимали участие 29 человек, семь единиц техники, а также экипаж вертолёта Ми-2, который вёл патрулирование.

Особый противопожарный режим сейчас действует на всей территории Приморья. Из-за сложной пожароопасной ситуации врио губернатора региона Андрей Тарасенко предложил уволиться главе Кавалеровского района Сергею Гаврикову: 28 марта из-за сильного пожара в селе Зеркальном сгорели жилые дома.

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