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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Лженачальники выманивают деньги у наивных приморцев

Жертвами мошенника уже стали сотрудники двух гостиниц, которым причинен ущерб в 18 и 20 тысяч рублей.

Полиция предостерегает: в Приморье появился новый способ мошенничества.

Мошенники неустанно ищут все новые и новые способы наживы. Так, в Приморском крае уже зарегистрировали несколько заявлений о новом изощренном пути мошенничества. Происходит это следующим образом: неизвестный звонит в фирму и представляется работнику низшего звена боссом.

В беседе мошенник сообщает, что у него возникли трудности с проверяющими, или о том, что проверка вот-вот предстоит. Поэтому «шефу» срочно нужны деньги из кассы. Испугавшись, сотрудник выполняет просьбу своего якобы начальника и передаёт имеющуюся наличность.

Посредником обычно выступает водитель такси, который не подозревает о преступлении. После получения денег таксист зачисляет их на номер мошенника через терминал, взяв при этом оговоренный процент за заявку. Позже выясняется, что никто из руководителей к сотруднику с просьбой о передаче денег не обращался.

Так, жертвами мошенника уже стали сотрудники двух гостиниц, которым причинен ущерб в 18 и 20 тысяч рублей. А вот работники автозаправки оказались бдительнее и не позволили себя обмануть.

Полиция рекомендует гражданам немедленно убедиться в том, что именно их начальник находится на связи. После телефонного разговора перезвоните своему шефу и уточните, действительно ли он попал в трудную ситуацию и просит передать деньги. Если такой возможности нет, обсудите проблему с коллегами по работе.

Если вы оказались жертвой такого мошенника или вам стали известны факты подобных действий, обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного — 102).

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