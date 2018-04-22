Лженачальники выманивают деньги у наивных приморцев
Жертвами мошенника уже стали сотрудники двух гостиниц, которым причинен ущерб в 18 и 20 тысяч рублей.
Жертвами мошенника уже стали сотрудники двух гостиниц, которым причинен ущерб в 18 и 20 тысяч рублей.
Полиция предостерегает: в Приморье появился новый способ мошенничества.
Мошенники неустанно ищут все новые и новые способы наживы. Так, в Приморском крае уже зарегистрировали несколько заявлений о новом изощренном пути мошенничества. Происходит это следующим образом: неизвестный звонит в фирму и представляется работнику низшего звена боссом.
В беседе мошенник сообщает, что у него возникли трудности с проверяющими, или о том, что проверка
Так, жертвами мошенника уже стали сотрудники двух гостиниц, которым причинен ущерб в 18 и 20 тысяч рублей. А вот работники автозаправки оказались бдительнее и не позволили себя обмануть.
Полиция рекомендует гражданам немедленно убедиться в том, что именно их начальник находится на связи. После телефонного разговора перезвоните своему шефу и уточните, действительно ли он попал в трудную ситуацию и просит передать деньги. Если такой возможности нет, обсудите проблему с коллегами по работе.
Если вы оказались жертвой такого мошенника или вам стали известны факты подобных действий, обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного — 102).