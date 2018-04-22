Мэрия Уфы выразила соболезнования семье, погибшей при урагане в Москве

— Администрация городского округа город Уфа выражает соболезнования родным и близким погибшей и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — говорится в пресс-релизе.

По данным экстренных служб, в субботу Центральную Россию накрыл мощный ураган . Погибли два человека, десятки пострадали. Циклон нарушил энергоснабжение около 440 населенных пунктов. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Ухудшение погоды прогнозируется также сегодня в Уфе. Порывы ветра, по информации Башгидромета, будут достигать 18 метров в секунду. Горожанам рекомендовали ограничить время нахождения на улице, не оставлять детей без присмотра и соблюдать меры безопасности.