В течение суток нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов

Источник: СБ - Беларусь сегодня

По оперативной информации, в результате порывов ветра до 27 метров в секунду пострадали 15 населенных пунктов в Могилевской, Минской и Витебской областях.

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Повреждены крыши трех жилых домов, двух объектов соцкультбыта и 24 сельскохозяйственных зданий. Кроме того, зафиксированы 34 случая опасных падений деревьев в Могилевском (20 случаев), Минском (8) регионах и Минске (6), вследствие чего получили повреждения три легковых авто. Никто не пострадал. Спасатели и работники других организаций распиливали и убирали рухнувшие деревья. Ведутся восстановительные работы.

ГПО Белэнерго, в свою очередь, сообщает, что в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов. По состоянию на 06.00 22 апреля, без света оставались шесть населенных пунктов и девять трансформаторных подстанций в Могилевской, Минской и Витебской областях.