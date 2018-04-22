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09:31 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В течение суток нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов

Министерство по чрезвычайным ситуациям проинформировало о том, какие последствия имел ураган, с которым наша страна столкнулась накануне.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 770 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: СБ - Беларусь сегодня

По оперативной информации, в результате порывов ветра до 27 метров в секунду пострадали 15 населенных пунктов в Могилевской, Минской и Витебской областях.

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Повреждены крыши трех жилых домов, двух объектов соцкультбыта и 24 сельскохозяйственных зданий. Кроме того, зафиксированы 34 случая опасных падений деревьев в Могилевском (20 случаев), Минском (8) регионах и Минске (6), вследствие чего получили повреждения три легковых авто. Никто не пострадал. Спасатели и работники других организаций распиливали и убирали рухнувшие деревья. Ведутся восстановительные работы.

ГПО Белэнерго, в свою очередь, сообщает, что в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов. По состоянию на 06.00 22 апреля, без света оставались шесть населенных пунктов и девять трансформаторных подстанций в Могилевской, Минской и Витебской областях.

Также Министерство по чрезвычайным ситуациям информирует, что сильный ветер способствовал распространению огня во время пожаров в экосистемах.

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