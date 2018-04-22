17-летний житель Красноярска погиб от удара током

В Красноярске подросток от удара током. Инцидент произошел в Кировском районе города ночью 22 апреля на станции Злобино.

На ж/д цистерне обнаружили тело молодого человека. Спасатели сняли тело с цистерны и передали его полиции. Позднее была установлена личность погибшего, им оказался 17-летний житель Красноярска.

Сейчас в Следственном комитете проводится доследственная проверка и выясняются обстоятельства происшествия.