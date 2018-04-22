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11:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

17-летний житель Красноярска погиб от удара током

Парень мог получить травму, когда забрался на столб у ж/д путей.

В Красноярске подросток от удара током. Инцидент произошел в Кировском районе города ночью 22 апреля на станции Злобино.

На ж/д цистерне обнаружили тело молодого человека. Спасатели сняли тело с цистерны и передали его полиции. Позднее была установлена личность погибшего, им оказался 17-летний житель Красноярска.

Сейчас в Следственном комитете проводится доследственная проверка и выясняются обстоятельства происшествия.

По информации полиции, парень мог получить травму, когда забрался на столб у ж/д путей.

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