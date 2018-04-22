Мужчина выпал из окна 23 этажа в Заельцовском районе

Из окна 25-этажного дома сегодня утром, 22 апреля, в Новосибирске выпал мужчина. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

На улице Залесского в Заельцовском районе сегодня утром разбился мужчина из-за падения с высоты 23 этажа. На месте происшествия работают полицейские и следователи.