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12:57 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Мужчина выпал из окна 23 этажа в Заельцовском районе

Сегодня утром в Новосибирске разбился насмерть мужчина.

Из окна 25-этажного дома сегодня утром, 22 апреля, в Новосибирске выпал мужчина. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

На улице Залесского в Заельцовском районе сегодня утром разбился мужчина из-за падения с высоты 23 этажа. На месте происшествия работают полицейские и следователи.

Очевидцы рассказали, что мужчина жил в этом 25-этажном доме вместе со своей супругой. От падения с большой высоты сибиряк скончался на месте.

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