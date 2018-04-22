Мужчина выпал из окна 23 этажа в Заельцовском районе
Сегодня утром в Новосибирске разбился насмерть мужчина.
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Сегодня утром в Новосибирске разбился насмерть мужчина.
Из окна 25-этажного дома сегодня утром, 22 апреля, в Новосибирске выпал мужчина. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».
На улице Залесского в Заельцовском районе сегодня утром разбился мужчина
Очевидцы рассказали, что мужчина жил в этом 25-этажном доме вместе со своей супругой. От падения с большой высоты сибиряк скончался на месте.