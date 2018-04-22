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11:21 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Пинске на пешеходном переходе Opel сбил ребенка

ДТП произошло 20 апреля около 13 часов на пересечении улиц Брестской и 60 лет Октября.

Очевидцы рассказали, что автомобиль Opel ехал по Брестской со стороны улицы Революционной в направлении Индустриальной.

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Затем повернул направо, на улицу 60 лет Октября. В этот момент по пешеходному переходу проходил ребенок. Для него горел зеленый свет.

По предварительной версии, которую сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома, сценарий ДТП развивался именно так:

— При повороте направо, на улицу 60 лет Октября, на разрешающий сигнал светофора, 43-летний пинчанин, управлявший автомобилем Opel Astra, совершил наезд на 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

С телесными повреждениями ребенка доставили в реанимационное отделение Пинской центральной городской больницы. По факту ДТП проводится проверка.

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