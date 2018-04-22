В Пинске на пешеходном переходе Opel сбил ребенка

Очевидцы рассказали, что автомобиль Opel ехал по Брестской со стороны улицы Революционной в направлении Индустриальной.

Затем повернул направо, на улицу 60 лет Октября. В этот момент по пешеходному переходу проходил ребенок. Для него горел зеленый свет.

По предварительной версии, которую сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома, сценарий ДТП развивался именно так:

— При повороте направо, на улицу 60 лет Октября, на разрешающий сигнал светофора, 43-летний пинчанин, управлявший автомобилем Opel Astra, совершил наезд на 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.