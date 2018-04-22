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11:00 (мск), источник: Вести Иркутск

Два человека погибли в ДТП сегодня в Шелеховском районе

Все случилось около 13.00 часов на 28ом километре автодороги Р-258 «Байкал» в районе посёлка Чистые ключи.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной информации, произошло лобовое столкновение минивэна Honda Stepwagon и микроавтобуса Toyota HiAce, следовавшего по маршруту «Иркутск — Слюдянка».

По предварительным данным, двое человек, находившихся в минивэне, погибли. Количество пострадавших уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и других экстренных служб.

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