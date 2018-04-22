«За эту молодёжь не стыдно»: что делают хабаровчане ночью в библиотеке

Источник: Восток Медиа

Акция стартовала в 21:00 в здании Дальневосточной научной библиотеки. На 35 площадках развернулись творческие мастерские, поэтические чтения, японские мастер-классы, выступления музыкантов, прослушивания актёров и кофе-точки. В этом году организаторы расширили географию акции. Впервые участникам предложили маршрут «Читай-город» по четырём зданиям. В книжном путешествии хабаровчане прошли по «золотому библиотечному кольцу» в исторической части города.

Большинство участников — студенты и школьники. «Библионочь» не теряет популярности, ежегодно приходят новые и появляются постоянные посетители. В акции участвуют как четырёхмесячные дети, так и 86-летние пары, однако её главная аудитория — молодое поколение.

«Молодёжь иногда считает, что если они не берут книгу и не читают, то делать здесь нечего. Акция показывает им, какое это интересное, интеллектуальное и интерактивное место. Мы пытаемся объяснить молодому поколению, что библиотека выполняет не только функции тиши-читальных залов и выдачи книг. Это открытая и бесплатная площадка для общения, знакомства и самообразования. А ещё это отличное место для свиданий. Подумайте, как дорого сходить в кафе или кино, а здесь вы можете прийти и покорить даму тем, как вы знаете Кафку и читаете Ницше», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» организатор акции, заместитель генерального директора ДВГНБ Раиса Наумова.

Одна из любимых площадок у молодых горожан — внутренний дворик библиотеки. Место, которое никогда не реставрировали, сохранило первоначальный облик и напомнило хабаровчанам европейские улочки. В рамках акции в нём организовали фотозоны, выступления музыкантов, театральные постановки и чтения. Чтобы участники не замёрзли, им бесплатно наливали чай и кофе, раздавали бублики. Школьница Екатерина Ланина впервые на «Библионочи», и больше всего её впечатлило именно уличное пространство.

«Этот двор будто из книжки про Париж, знаете, как у Хемингуэя. Я не знаю, почему он закрыт и сюда никого не пускают. Здесь можно организовывать выставки, литературные вечера, пить кофе и работать за ноутбуком. Тут так здорово, очень напоминает старые европейские улочки. Театральная постановка идёт, чай наливают — удивительная атмосфера», — поделилась впечатлениями Екатерина Ланина.

По словам организаторов, библиотечный двор открывают иногда для актёров ТЮЗа, выступлений музыкантов и других культурных мероприятий. Однако обычно он закрыт, так как его используют для хозяйственных нужд здания.

Одна из главных тем мероприятия — дружба с Японией. На третьем этаже библиотеки собралось большего всего людей. Участники примеряли традиционный костюм юката, пробовали разные сорта зелёного чая и учились японской технике заворачивания вещей.

На этом же этаже проходили актёрские прослушивания, фокусы, уроки каллиграфии и мастерские для детей. А в лекционном зале хабаровчане слушали бардовские песни.

На втором этаже представили исторические площадки. На нитках развесили фотографии старого Хабаровска и открытки из прошлого века. Участникам предлагали «завести» патефон довоенных лет и послушать пластинку, потрогать платье 60-х годов и примерить шаль 70-х. Для любителей истории предложили викторину по старым зданиям Хабаровска. Также посетители увидели экземпляры газеты «Тихоокеанская звезда» 50-х годов. Сотрудница библиотеки Татьяна Павлишина рассказала, как они готовились к акции.

«Подготовка началась месяца за два. Собралась инициативная группа и начала придумывать, что же сделать в этом году. Так как акция юбилейная, хотелось всех удивить. Все эти старинные вещи мы собрали по знакомым. Всё, что вы видите, делали мы и волонтёры. Это непростая работа, и мы очень стараемся, вкладываем душу в это событие. Нам важно, чтобы люди поняли: библиотека готова общаться и здесь можно делать много интересного», — объяснила Татьяна Павлишина.

В фойе первого этажа горожане могли нарисовать картину и подарить её библиотеке. В соседних залах читали поэзию, играли в настольные игры и знакомились с картотекой.

«Библионочь» уже стала традиционной для хабаровчан. Некоторые приходят на акцию семьями. Геннадий Вейриман рассказал, как его на мероприятие привела дочь.

«В прошлом году я её не хотел пускать сюда. Поздний час, какая библиотека, сказал я. Она уговорила меня пойти с ней, и я ей очень благодарен. В этом году мы уже все вместе пришли. Замечательное событие для Хабаровска. Молодёжь рассматривает книги, находится в этом здании наук. Всё есть и для детей, и для взрослых. В следующий раз своих родителей надеюсь привести. Пусть посмотрят, какие у нас дети растут: образованные, грамотные, не пьют и не курят, а ночью в библиотеки ходят. За эту молодёжь не стыдно», — поделился Геннадий Вейриман.

Однако не всем понравилось ночная акция. Некоторые участники не в восторге от позднего времени суток.