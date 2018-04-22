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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Аферисты из Владивостока вывели в Китай 180 тысяч долларов

По закону российский импортер должен был обеспечить возврат средств, но не сделал этого.

Источник: Комсомольская правда

180 тысяч долларов США заплатил российский импортер за индикаторные панели, которые так и не попали в Приморье. По факту невозврата денег в Россию владивостокская таможня возбудила дело.

Российский импортер заключил контракт с китайской компанией на поставку индикаторных панелей. Сумма, перечисленная российской компанией иностранному партнеру, составила 180 тысяч долларов США, в пересчете на рубли — свыше 10 миллионов рублей.

Товар в Россию должны были поставить до конца 2016 года. Однако индикаторные панели так и не пересекли границу с Приморьем.

По закону российский импортер должен был обеспечить возврат средств, но не сделал этого. За нарушение валютного законодательства предусмотрен административный штраф от до полного размера суммы незаконной валютной операции.

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