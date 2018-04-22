Аферисты из Владивостока вывели в Китай 180 тысяч долларов
По закону российский импортер должен был обеспечить возврат средств, но не сделал этого.
По закону российский импортер должен был обеспечить возврат средств, но не сделал этого.
180 тысяч долларов США заплатил российский импортер за индикаторные панели, которые так и не попали в Приморье. По факту невозврата денег в Россию владивостокская таможня возбудила дело.
Российский импортер заключил контракт с китайской компанией на поставку индикаторных панелей. Сумма, перечисленная российской компанией иностранному партнеру, составила 180 тысяч долларов США, в пересчете на рубли — свыше 10 миллионов рублей.
Товар в Россию должны были поставить до конца 2016 года. Однако индикаторные панели так и не пересекли границу с Приморьем.
По закону российский импортер должен был обеспечить возврат средств, но не сделал этого. За нарушение валютного законодательства предусмотрен административный штраф от до полного размера суммы незаконной валютной операции.