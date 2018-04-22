Более 120 пожаров в экосистемах Беларуси ликвидировано за минувшие сутки

Источник: БЕЛТА

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки ликвидирован 121 пожар в экосистемах, сообщили БЕЛТА в МЧС.

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«По оперативным данным, с 6.00 21 апреля до 6.00 22 апреля ликвидировано 52 лесных пожара на общей площади 148,965 га, 1 торфяной пожар на площади 0,1 га и 68 пожаров травы и кустарников на общей площади 11,372 га. Для ликвидации самых крупных была задействована авиация МЧС: работали вертолеты Ми-8», — сообщили в МЧС.

В частности, спасатели устранили лесной пожар на общей площади 60 га на территории Миловидского лесничества ГЛХУ «Барановичский лесхоз» возле деревни Миловиды Барановичского района Брестской области. В его ликвидации от МЧС были задействованы 9 единиц техники и 19 работников, от лесничества — 15 единиц техники и 68 человек. Вертолет Ми-8 осуществил 9 сбросов воды. Помощь спасателей потребовалась и при тушении пожара на территории Хоростовского лесничества ГЛХУ «Старобинский лесхоз» возле деревни Хоростово Солигорского района Минской области.