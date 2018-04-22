В Хабаровске молодой рецидивист угнал иномарку и бросил её во дворе

В дежурную часть отдела полиции обратился житель Железнодорожного района Хабаровска. По словам мужчина, он припарковал свою иномарку около дома по проспекту 60-летия Октября, а позже обнаружил, что она пропала. Транспортное средство не было оборудовано охранной сигнализацией. Свой ущерб потерпевший оценил в 80 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже автомобиля причастен 19-летний житель краевого центра, у которого раньше уже были судимости за аналогичные преступления. Похищенную иномарку злоумышленник бросил в одном из дворов, где её позже обнаружили полицейские.