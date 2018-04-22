Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция преподала урок миру: вывод золотого запаса из США - СМИ
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
Кроссовки с персонажами мультфильмов раскупили за несколько часов
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
56-летняя Роза Сябитова показала фигуру в купальнике
6 самых странных аксессуаров из меха
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
10:52 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске молодой рецидивист угнал иномарку и бросил её во дворе

В дальневосточной столице полицейские задержали 19-летнего парня, который угнал автомобиль, покатался и бросил во дворе. Машина стала лёгкой добычей для злоумышленника: сигнализации на ней не было.

В дежурную часть отдела полиции обратился житель Железнодорожного района Хабаровска. По словам мужчина, он припарковал свою иномарку около дома по проспекту 60-летия Октября, а позже обнаружил, что она пропала. Транспортное средство не было оборудовано охранной сигнализацией. Свой ущерб потерпевший оценил в 80 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже автомобиля причастен 19-летний житель краевого центра, у которого раньше уже были судимости за аналогичные преступления. Похищенную иномарку злоумышленник бросил в одном из дворов, где её позже обнаружили полицейские.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, стражи порядка завели на парня уголовное дело по статье «Кража». Молодому фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Правоохранители отправили злоумышленника в изолятор временного содержания, меру пресечения ему изберёт суд. Полицейские вернули похищенное транспортное средство законному владельцу.

Все новости региона
 Довести до Путина: приморцы вышли на очередной митинг против угольной пыли
За хабаровский «СКА-Нефтяник» будет выступать девятикратный чемпион мира
Россия не даст денег Всемирному банку
Школы закрыты. Из Туркменистана уезжают последние русские
США требуют от Украины поднять цены на газ
СМИ: умер актер Верн Тройер
Российский боксер Кузьмин нокаутировал американца в Нью-Йорке
Порошенко похвастался «ценностью» украинского паспорта
Китай призвал Японию трезво оценить историю
Спорт
Кубок короля: из Мадрида в Барселону Разгромив «Севилью», «Барселона» в 30-й раз и четвертый год подряд выиграла Кубок Короля
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Леди
В стиле Энди Уорхола: любимые оттенки в нарядах королевы Елизаветы II Кроме палитры, составленной из нарядов королевы, мы собрали некоторые занимательные факты из ее биографии. О любимых десертах королевы и многом другом читай ниже.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь