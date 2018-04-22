Арендный автомобиль разбил несколько машин на парковке в Новосибирске

Необычная авария на парковке в центре города произошла в ночь на 22 апреля. Автомобиль, который можно арендовать с помощью нового сервиса «каршеринг», двигался, по словам очевидцев, со стороны Ипподромской магистрали, сообщается в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54». Водитель, не справившись с поворотом направо на улицу Крылова, вылетел с полосы на парковку, которая находится чуть ниже уровня дороги.

— В результате, после непродолжительного полёта, Ravon снёс заднюю часть автомобилю Cherry, поцарапал универсал Toyota Caldina и остановился сам, уткнувшись мордой в бетонный блок — отмечают в группе.