На производственной базе в Челнах вспыхнул крупный пожар
(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В Челнах вспыхнул крупный пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в
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(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В Челнах вспыхнул крупный пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в
Минувшей ночью очевидец сообщил о том, что на складе на территории производственной базы
Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что пожар происходит внутри металлического ангара в цехе по производству брусчатки. Площадь горения составила около 450 квадратных метров.
В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники МЧС оперативно справились с огнем.