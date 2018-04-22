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11:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

На производственной базе в Челнах вспыхнул крупный пожар

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). В Челнах вспыхнул крупный пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Минувшей ночью очевидец сообщил о том, что на складе на территории производственной базы что-то горит.

Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что пожар происходит внутри металлического ангара в цехе по производству брусчатки. Площадь горения составила около 450 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники МЧС оперативно справились с огнем.

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