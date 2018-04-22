Оползень продолжает движение в сторону реки Кольсай
Оперативный штаб развернут в районе движения оползня вблизи Кольсайских озер.
Оперативный штаб развернут в районе движения оползня вблизи Кольсайских озер.
АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Оползень, сошедший несколько дней назад в районе Кольсайских озер, продолжает движение в сторону реки Кольсай, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана Руслан Иманкулов.
По его словам, на месте схода оползня продолжается формирование группировки
«Общая протяженность оползня по фронту 900 метров. Оползень продолжает движение в сторону реки Кольсай», — проинформировал Иманкулов.
Несколько дней назад был обнаружен сдвиг горной массы вблизи гидропоста «Кольсай» на территории Кегенского (бывшего Райымбекского) района Алматинской области вблизи села Саты. Жертв и пострадавших нет. Оползень сошел на автодорогу и повредил четыре опоры линии электропередач. В результате без электричества остались зоны отдыха на Кольсайских озерах.
По словам специалистов, основной причиной активизации старого оползневого очага стало выпадение значительного количества осадков и сейсмическое воздействие.
Как ранее сообщили в «Казселезащите», сейчас никакой опасности для населенных пунктов нет, но в целях безопасности дорога на Кольсайские озера перекрыта. Существует угроза перекрытия русла реки, что может привести к образованию нового озера. Если горная масса все же перекроет русло, то с помощью тяжелой техники и взрывных работ будет проведен выпуск воды.
Кольсайские озера — одни из живописных уголков в Казахстане. Эта система из трех озер в Северном