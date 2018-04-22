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14:32 (мск), источник: Sputniknews.kz

Оползень продолжает движение в сторону реки Кольсай

Оперативный штаб развернут в районе движения оползня вблизи Кольсайских озер.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Оползень, сошедший несколько дней назад в районе Кольсайских озер, продолжает движение в сторону реки Кольсай, сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана Руслан Иманкулов.

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По его словам, на месте схода оползня продолжается формирование группировки аварийно-спасательных служб. В наличие имеется более 20 единиц специальной инженерной техники «Казселезащиты» и «КазАвтоЖола» — бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, погрузчики, самосвалы. На месте развернут оперативный штаб департамента по ЧС Алматинской области. Имеются все средства связи.

«Общая протяженность оползня по фронту 900 метров. Оползень продолжает движение в сторону реки Кольсай», — проинформировал Иманкулов.

Несколько дней назад был обнаружен сдвиг горной массы вблизи гидропоста «Кольсай» на территории Кегенского (бывшего Райымбекского) района Алматинской области вблизи села Саты. Жертв и пострадавших нет. Оползень сошел на автодорогу и повредил четыре опоры линии электропередач. В результате без электричества остались зоны отдыха на Кольсайских озерах.

По словам специалистов, основной причиной активизации старого оползневого очага стало выпадение значительного количества осадков и сейсмическое воздействие.

Как ранее сообщили в «Казселезащите», сейчас никакой опасности для населенных пунктов нет, но в целях безопасности дорога на Кольсайские озера перекрыта. Существует угроза перекрытия русла реки, что может привести к образованию нового озера. Если горная масса все же перекроет русло, то с помощью тяжелой техники и взрывных работ будет проведен выпуск воды.

Кольсайские озера — одни из живописных уголков в Казахстане. Эта система из трех озер в Северном Тянь-Шане, в ущелье Кольсай.

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