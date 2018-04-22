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12:22 (мск), источник: ТАСС

В Москве во время бури ветер повалил почти 600 деревьев, повреждены более 90 машин

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Почти 600 деревьев были повалены в Москве сильным ветром во время бури 21 апреля. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«В Москве повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий, произошли падения более 580 деревьев, трех рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автотранспорта», — уточнили в министерстве.

В населенном пункте Косовка Троицкого и Новомосковского административного округа произошло кратковременное нарушение энергоснабжения 60 жилых домов. Его восстановили в течение часа.

Последствия стихии ликвидируют и в Московской области, где из-за ветра без электричества остались 655 жилых домов в 25 населенных пунктах. В Подмосковье ветер повалил более 145 деревьев, повреждены 17 автомашин.

Из-за непогоды в Москве погибла девочка-подросток, на которую упал мусорный контейнер. По данным департамента здравоохранения столицы, в общей сложности в Москве пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы — трое детей и 11 взрослых. Среди пострадавших — трехмесячный ребенок.

В Подмосковье в результате стихии пострадали 7 человек, один мужчина погиб в подмосковных Мытищах. На него упала снесенная порывом ветра бытовка.

Москвичи делятся в интернете видео и фото разгула стихии
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12:12 (мск)© Ньюстюб
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