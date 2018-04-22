В Москве во время бури ветер повалил почти 600 деревьев, повреждены более 90 машин
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Почти 600 деревьев были повалены в Москве сильным ветром во время бури 21 апреля. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Почти 600 деревьев были повалены в Москве сильным ветром во время бури 21 апреля. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.
«В Москве повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий, произошли падения более 580 деревьев, трех рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автотранспорта», — уточнили в министерстве.
В населенном пункте Косовка Троицкого и Новомосковского административного округа произошло кратковременное нарушение энергоснабжения 60 жилых домов. Его восстановили в течение часа.
Последствия стихии ликвидируют и в Московской области, где
В Подмосковье в результате стихии пострадали 7 человек, один мужчина погиб в подмосковных Мытищах. На него упала снесенная порывом ветра бытовка.