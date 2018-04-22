На Широкой речке наркоман напал на продавщицу цветочного киоска

На Широкой речке кажется работает самый смелый продавец. Женщина торговавшая в цветочном киоске смогла отбиться от взрослого грабителя, который к тому же угрожал ей осколком бутылки. Глубокой ночью накануне в магазин внезапно ворвался грабитель в черной куртке и шапке и стал требовать с нее деньги. Продавщица отказала грабителю.

— Затем он напал на нее и попытался отнять деньги силой, — рассказывает владелец киоска. — Но ей удалось отбиться, они боролись у двери. Как только отбилась, убежала на улицу. А он побежал, схватил выручку и скрылся.