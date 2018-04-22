Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США обвинили Британию и весь Запад в «шельмовании» России
Что будет, если «закончились права»
Принц Уильям случайно раскрыл пол и имя будущего ребенка
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
Визажист превращается в мульт-героинь с помощью хиджаба
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Организаторы «химатаки» в Думе арестованы - постпред Сирии в ООН
Австралия обратилась к РФ по Сирии
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Вашингтон готовит удар по Сирии: Кремль обещает ответить
Сурков заявил о конце "путешествия РФ на Запад"
Наташа Королева в чересчур тесном корсете выступила в Кремле
Светлана Ходченкова показала, как выглядит без макияжа
Ученые раскрыли секрет крутизны
Я все время чувствую усталость: что со мной не так?
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
В Крыму запретили строить жилье на берегу моря
Фоторепортажи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
13:36 (мск), источник: Комсомольская правда

На Широкой речке наркоман напал на продавщицу цветочного киоска

Нападавший угрожал осколком бутылки.

На Широкой речке кажется работает самый смелый продавец. Женщина торговавшая в цветочном киоске смогла отбиться от взрослого грабителя, который к тому же угрожал ей осколком бутылки. Глубокой ночью накануне в магазин внезапно ворвался грабитель в черной куртке и шапке и стал требовать с нее деньги. Продавщица отказала грабителю.

— Затем он напал на нее и попытался отнять деньги силой, — рассказывает владелец киоска. — Но ей удалось отбиться, они боролись у двери. Как только отбилась, убежала на улицу. А он побежал, схватил выручку и скрылся.

Полицейские тем временем уже разыскивают налетчика. Коробку из-под денег нашли неподалеку за забором. К счастью, травм продавец не получила. По ее словам, кажется нападавший был под наркотическим опьянением.

Все новости региона
 «Маршрут болельщика»: Автомобилем из Москвы в Санкт-Петербург
Пожар в Геленджике унес жизни матери и троих детей
Россия не даст денег Всемирному банку
На Украине задержали россиянина, обвиненного во взяточничестве
Британские СМИ назвали имя отравителя Скрипалей
Школы закрыты. Из Туркменистана уезжают последние русские
Сценарий иранских санкций для России
США требуют от Украины поднять цены на газ
СМИ: умер актер Верн Тройер
Спорт
Кубок короля: из Мадрида в Барселону Разгромив «Севилью», «Барселона» в 30-й раз и четвертый год подряд выиграла Кубок Короля
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь