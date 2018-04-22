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11:59 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области произошло два тройных столкновения автомобилей

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 6 ДТП с тяжкими последствиями. Как сообщили РИАЦ в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ, 12 человек получили травмы.

Произошло несколько столкновений автомобилей. Причём, в большинстве случаев «героями» ДТП стали представители отечественного автопрома. В Советском районе на улице Казахской автомобиль «ВАЗ-2114» вылетел на «встречку» и ударил в лоб «Ладу Гранта». Водитель последней попал в больницу.

На 82 км автодороги «Волгоград — Элиста» рейсовый автобус «Неоплан 122» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 2107». Водитель и пассажир «семёрки» попали в больницу.

Произошли два тройных столкновения. На 504 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» автомашина «ВАЗ 21074» ударила «Митцубиси Ланцер», которая в свою очередь совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ 21154». Двое человек попали в больницу, ещё двоим оказана медицинская помощь.

В Камышине автомашина «ВАЗ 21150» наехала на «Киа Серато». Иномарка, получив добавочное ускорение, врезалась в стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ-21120». Двое участников ДТП попали в больницу.

В Даниловском районе автомашина «ВАЗ-21074» опрокинулась в кювет самостоятельно. Её водитель не справился с управлением. Он госпитализирован.

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