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12:07 (мск), источник: Sputnik.by

Лесные пожары в субботу тушили с помощью вертолетов

В субботу в Беларуси было зафиксировано более 120 пожаров, распространению огня в лесах способствовал шквалистый ветер.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Для тушения наиболее крупных пожаров в белорусских лесах была задействована авиация МЧС.

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Вертолеты Ми-8 были подняты в Барановичском районе Брестской области, где горел лес возле деревни Миловиды. Чтобы затушить лесной пожар на общей площади 60 гектаров Ми-8 осуществил девять сбросов воды. В ликвидации возникшего пожара задействовали 19 спасателей и 9 единиц техники МЧС, 68 работников лесничества и 15 единиц техники. Пожар локализовали в 19.10, ликвидировали в 22.30.

Еще один борт Ми-8 был задействован в Стародорожском районе, где для тушения пожара было сброшено 20 тонн воды.

По оперативным данным, с 06.00 21 апреля до 06.00 22 апреля ликвидированы 52 лесных пожара на общей площади 148,965 гектара, один торфяной пожар на площади 0,1 гектара и 68 пожаров травы и кустарников на общей площади 11,372 гектара.

В субботу в Минске горел склад опытно-механического завода.

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