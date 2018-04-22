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12:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Екатеринбургом сгорело здание епархии, в котором производили свечи

Огонь мог перекинуться на лес.

Под Екатеринбургом, в монастырском комплексе «Ганина яма» вспыхнул пожар. Внезапно загорелось помещение, в котором производили свечи. Пожар начался в 3 часа ночи, сторож сразу же вызвал на место МЧС.

— Пожар распространился на 300 квадратных метров. Подразделения доложили, что огонь в любую минуту мог перекинуться на соседние здания и лес. Поэтому ранг пожара был повышен до 1-бис, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Из-за высокой температуры обрушилась кровля здания и началось сильное задымление. Спасателям понадобилось больше часа, чтобы сбить пламя и начать его гасить. В тушении пожара участвовали 23 сотрудника МЧС и пять пожарных машин. К сожалению, здание выгорело практически полностью. Дознаватели выясняют причины возгорания. Из людей никто не пострадал.

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