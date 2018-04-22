Под Екатеринбургом сгорело здание епархии, в котором производили свечи

Под Екатеринбургом, в монастырском комплексе «Ганина яма» вспыхнул пожар. Внезапно загорелось помещение, в котором производили свечи. Пожар начался в 3 часа ночи, сторож сразу же вызвал на место МЧС.

— Пожар распространился на 300 квадратных метров. Подразделения доложили, что огонь в любую минуту мог перекинуться на соседние здания и лес. Поэтому ранг пожара был повышен до 1-бис, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.