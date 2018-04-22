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14:22 (мск), источник: РИА Крым

Под Симферополем со скалы сорвался крымчанин

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. В районе села Чистенькое Симферопольского района со скалы упал 42-летний житель Симферополя. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Происшествие произошло накануне вечером. Мужчина находился на скалистом участке горы, оступился и упал. При этом он получил различные травмы и не мог самостоятельно передвигаться.

Прибывшие по вызову спасатели оказали пострадавшему первую помощь: на поврежденную конечность наложили шину Крамера, а на открытую рану на колене — стерильную повязку. Затем симферопольца на носилках транспортировали к карете скорой медицинской помощи. Его доставили в симферопольскую горбольницу.

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