Под Симферополем со скалы сорвался крымчанин

Происшествие произошло накануне вечером. Мужчина находился на скалистом участке горы, оступился и упал. При этом он получил различные травмы и не мог самостоятельно передвигаться.

Прибывшие по вызову спасатели оказали пострадавшему первую помощь: на поврежденную конечность наложили шину Крамера, а на открытую рану на колене — стерильную повязку. Затем симферопольца на носилках транспортировали к карете скорой медицинской помощи. Его доставили в симферопольскую горбольницу.