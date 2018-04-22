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19:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы опубликовали фотографии поваленных столбов и деревьев после урагана

За сутки горожане вызвали спасателей больше 13 раз.

Воронежцы опубликовали в социальных сетях фотографии последствия урагана, который прошел в ночь на воскресенье, 22 апреля. Столбы и деревья упали на машины, дома и детские площадки.

По данным управления ГО и ЧС Воронежа, за минувшие сутки поступило более 13 вызовов в связи с упавшими деревьями и столбами. В Сети жители города поделились видео, где видно, как столб и дерево упали на припаркованную машину. ЧП случилось возле остановки «Мелодия». Никто из жителей не пострадал.

Также были опубликованы фотографии упавшего дерева на дом № 44а на улице Никитинской. Еще одно дерево упало на переулке Парашютистов на территорию детского сада. Сильный ветер повалил фонарный столб и дерево в Воронежском центральном парке.

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