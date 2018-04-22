Воронежцы опубликовали фотографии поваленных столбов и деревьев после урагана

Воронежцы опубликовали в социальных сетях фотографии последствия урагана, который прошел в ночь на воскресенье, 22 апреля. Столбы и деревья упали на машины, дома и детские площадки.

По данным управления ГО и ЧС Воронежа, за минувшие сутки поступило более 13 вызовов в связи с упавшими деревьями и столбами. В Сети жители города поделились видео, где видно, как столб и дерево упали на припаркованную машину. ЧП случилось возле остановки «Мелодия». Никто из жителей не пострадал.