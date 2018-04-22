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13:12 (мск), источник: BFM.ru

Британские СМИ назвали имя отравителя Скрипалей

Экс-капитан ФСБ с позывным «Гордон» является подозреваемым в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Об этом пишет британская газета Mirror.

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Издание утверждает, что «Гордону» — 52 года, он владеет японским боевым искусством джиу-джитсу, в реальной жизни может использовать паспорт на имя Михаила Савицкиса, а также два других псевдонима. Подозреваемый уже мог покинуть территорию Соединенного королевства.

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Подготовку к химической атаке на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, отмечает издание, вели шесть человек. На «Гордона» указал в ходе пятичасового допроса в Лондоне перебежчик Борис Карпичков. Он охарактеризовал «Гордона», как «очень умного, образованного, амбициозного и безжалостного человека». Также по словам Карпичкова, он был обаятельным и представительным и быстро смог завоевать доверие незнакомца.

Сергей и Юлия Скрипаль были доставлены в госпиталь в Солсбери 4 марта после отравления неизвестным веществом. Британская сторона утверждает, что к этому отравлению была причастна российская сторона, которая отравила Скрипаля «из мести». В Москве эти обвинения категорически отрицают.

Британские спецслужбы идентифицировали подозреваемых в покушении на Скрипалей
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21 апреля© Ньюстюб
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