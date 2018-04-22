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14:09 (мск), источник: СуперОмск

В Омске унесло ветром металлическую остановку

Как сообщают очевидцы, у поселка Новостройка в Омске с остановки общественного транспорта «Сады» унесло металлический остановочный павильон.

«Остановка Сады, улетела!», — коротко сообщает в соцсетях омич Нариман Рисов.

Как видно на приложенном к посту фото, остановку перевернуло вверх дном, при этом остановочная урна оказалась подвешена сверху.

Интересно, что омичи оказались не удивлены произошедшему, отметив, что такое «бывает».

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