В Омске унесло ветром металлическую остановку
Как сообщают очевидцы, у поселка Новостройка в Омске с остановки общественного транспорта «Сады» унесло металлический остановочный павильон.
Как сообщают очевидцы, у поселка Новостройка в Омске с остановки общественного транспорта «Сады» унесло металлический остановочный павильон.
«Остановка Сады, улетела!», — коротко сообщает в соцсетях омич Нариман Рисов.
Как видно на приложенном к посту фото, остановку перевернуло вверх дном, при этом остановочная урна оказалась подвешена сверху.
Интересно, что омичи оказались не удивлены произошедшему, отметив, что такое «бывает».