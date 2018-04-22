На Новомосковском тракте столкнулись четыре машины

Под Екатеринбургом невнимательный автомобилист устроил массовую аварию. Из-за мелкого столкновения двух машин, в аварию попали сразу четыре автомобиля. Причем, что удивительно, зацепило даже машины, которые ехали по встречной полосе, через разделительное заграждение.

— По предварительным данным, Opel двигался со стороны Екатеринбурга в направлении «Меги» в крайней левой полосе, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. — Неожиданно ему в заднюю часть въехал Hyundai. Из-за этого Opel перелетел через разделительную полосу и на «встречке» въехал в Lada Largus, а также задел Chervolet.