На Новомосковском тракте столкнулись четыре машины
Пострадали только машины.
Пострадали только машины.
Под Екатеринбургом невнимательный автомобилист устроил массовую аварию.
— По предварительным данным, Opel двигался со стороны Екатеринбурга в направлении «Меги» в крайней левой полосе, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. — Неожиданно ему в заднюю часть въехал Hyundai.
К счастью, никто в массовом столкновении из людей не пострадал. На трассе у «Меги» скопилась небольшая пробка. В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.