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14:07 (мск), источник: Комсомольская правда

На Новомосковском тракте столкнулись четыре машины

Пострадали только машины.

Под Екатеринбургом невнимательный автомобилист устроил массовую аварию. Из-за мелкого столкновения двух машин, в аварию попали сразу четыре автомобиля. Причем, что удивительно, зацепило даже машины, которые ехали по встречной полосе, через разделительное заграждение.

— По предварительным данным, Opel двигался со стороны Екатеринбурга в направлении «Меги» в крайней левой полосе, — рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. — Неожиданно ему в заднюю часть въехал Hyundai. Из-за этого Opel перелетел через разделительную полосу и на «встречке» въехал в Lada Largus, а также задел Chervolet.

К счастью, никто в массовом столкновении из людей не пострадал. На трассе у «Меги» скопилась небольшая пробка. В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

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