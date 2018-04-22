На Украине задержали россиянина, разыскиваемого за взяточничество
КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Сотрудники государственной пограничной службы Украины задержали в Одесской области россиянина, который разыскивался по линии Интерпола за взяточничество и коррупцию, сообщает ведомство.
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