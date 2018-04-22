На Украине задержали россиянина, разыскиваемого за взяточничество

«В пункте пропуска “Платоново” пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий», — говорится в сообщении.