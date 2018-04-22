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13:39 (мск), источник: РИА Новости

На Украине задержали россиянина, разыскиваемого за взяточничество

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости. Сотрудники государственной пограничной службы Украины задержали в Одесской области россиянина, который разыскивался по линии Интерпола за взяточничество и коррупцию, сообщает ведомство.

Источник: РИА Новости

«В пункте пропуска “Платоново” пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске. Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий», — говорится в сообщении.

Имя задержанного не уточняется.

По данным ведомства, о факте задержания проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве, задержанный передан полиции.

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