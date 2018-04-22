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14:00 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Сильный ветер в Уфе снес металлическую ограду и сорвал обшивку с дома

В Уфе свирепствует непогода. На улице Мубарякова металлическое ограждение сильным ветром отбросило в строительный котлован.

Фотографии публикуют подписчики сообщества «БашДТП» в социальных сетях. А на улице Российской от панельного дома оторвалась облицовочная плита. «Люди чудом не пострадали!» — сообщают очевидцы происшествия.

Напомним, в Башкирии действует штормовое предупреждение. Сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 м/с, сохранится до поздней ночи 23 апреля.

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