Возле ТРЦ в Актау произошел пожар

«21 апреля в 21.45 поступил вызов. Прибыли незамедлительно. В течение 3 минут возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщил главный инженер специализированной пожарной части № 1 Абакар Абдураxманов.



По словам очевидцев, загорелся контейнер для мусора. По факту возгорания проводится проверка.



Напомним, в торговых центрах республики стали усиливать меры безопасности после трагедии в российском Кемерово, когда в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.



Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК опубликовал списки торговых центров, нарушающих технику пожарной безопасности. По мере проведения проверок списки обновляются — в сторону увеличения количества опасных объектов.



Автор: Әйгерім Ашықбаева.