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15:43 (мск), источник: Kazinform

Возле ТРЦ в Актау произошел пожар


АКТАУ. КАЗИНФОРМ -Возле торгово-развлекательного центра «Байтерек» в Актау произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По информации управления по ЧС города, на площади 3 квадратных метра горел мусор возле ТРЦ «Байтерек».

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«21 апреля в 21.45 поступил вызов. Прибыли незамедлительно. В течение 3 минут возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет», — сообщил главный инженер специализированной пожарной части № 1 Абакар Абдураxманов.

По словам очевидцев, загорелся контейнер для мусора. По факту возгорания проводится проверка.

Напомним, в торговых центрах республики стали усиливать меры безопасности после трагедии в российском Кемерово, когда в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК опубликовал списки торговых центров, нарушающих технику пожарной безопасности. По мере проведения проверок списки обновляются — в сторону увеличения количества опасных объектов.

Автор: Әйгерім Ашықбаева.

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