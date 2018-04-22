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14:34 (мск), источник: ЮГА.ру

Неизвестные взорвали банкомат в здании сельской администрации на Кубани

Правоохранительные органы ведут поиски преступников, взорвавших банкомат в администрации Красносельского сельского поселения в Динском районе.

Инцидент произошел ночью 21 апреля, около 3:55. Злоумышленники проникли в здание администрации через окно и взорвали находящийся внутри банкомат.

«В этот момент сработала сигнализация, и преступники, отказавшись от мысли вскрывать банкомат, решили спасаться бегством. Приехавшая через 12 минут охрана обнаружила лишь последствия взрыва», — сообщили в пресс-службе администрации Динского района.

Полиция изъяла отпечатки пальцев и запись с камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело, бандитов разыскивают.

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