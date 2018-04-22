Грузовик разнес целую улицу в Алматы

ДТП произошло в микрорайоне Каргалы, по улице Касымтажиева. КамАЗ следовал по Касымтажиева в северном направлении. Не справившись с управлением, грузовик снес плиты, сбил несколько электрических столбов и врезался в пару заборов жилых домов. После этого врезался в автомобиль Mazda, cлежовавший в попутном грузовику направлении, завершив движение у еще одного столба.