Под Правдинском столкнулись трактор и микроавтобус, пострадали три человека
Под Правдинском в результате столкновения трактора и микроавтобуса пострадали три человека.
Под Правдинском в результате столкновения трактора и микроавтобуса пострадали три человека.
Виновник аварии сел за руль, хотя ранее его лишили прав, сообщает
«В результате ДТП водитель Volkswagen и две его пассажирки, 77-ми и 52-х лет, получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель трактора ранее был лишён прав на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — рассказали подробности в
Полиция выясняет все обстоятельства аварии. На месте происшествия также работали сотрудники МЧС. На 50-й км выезжал пожарный расчёт ПСЧ-26 из пяти человек и одной единицы техники.
Ещё три человека пострадали в этот же день в тройном ДТП на Южном обходе.