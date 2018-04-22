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14:32 (мск), источник: Клопс.ru

Под Правдинском столкнулись трактор и микроавтобус, пострадали три человека

Под Правдинском в результате столкновения трактора и микроавтобуса пострадали три человека.

Источник: Клопс.ru

Виновник аварии сел за руль, хотя ранее его лишили прав, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Калининградской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Правдинском районе 21 апреля около 21:45 на 50-м км трассы Калининград-Крылово. За рулём трактора находился 42-летний водитель. Габариты транспортного средства превышали допустимые по ширине, что привело к столкновению со встречным Volkswagen Transporter под управлением 60-летнего автомобилиста.

«В результате ДТП водитель Volkswagen и две его пассажирки, 77-ми и 52-х лет, получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель трактора ранее был лишён прав на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — рассказали подробности в пресс-службе Госавтоинспекции.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии. На месте происшествия также работали сотрудники МЧС. На 50-й км выезжал пожарный расчёт ПСЧ-26 из пяти человек и одной единицы техники.

Ещё три человека пострадали в этот же день в тройном ДТП на Южном обходе.

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