В Большечерниговском районе в ДТП погибли двое мужчин

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в 09:20.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина, управляя автомобилем Lada, двигался по автодороге «Самара-граница республики Казахстан» в направлении областного центра.

По предварительной версии полицейских, автомобилист допустил съезд в кювет, где перевернулся. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Позже двое мужчин скончались.