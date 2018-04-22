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20:20 (мск), источник: Volga News

В Большечерниговском районе в ДТП погибли двое мужчин

В воскресенье, 22 апреля, в Большечерниговском районе автолюбитель допустил съезд в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в 09:20.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина, управляя автомобилем Lada, двигался по автодороге «Самара-граница республики Казахстан» в направлении областного центра.

По предварительной версии полицейских, автомобилист допустил съезд в кювет, где перевернулся. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Позже двое мужчин скончались.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


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