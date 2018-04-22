В больницах Москвы после урагана пока остались 16 человек

«Сейчас в больницах 16 человек, им оказывается необходимая помощь. Один в тяжелом состоянии. Жизни остальных, говорят врачи, ничего не угрожает», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье.

Мэр также сообщил, что во время субботнего урагана во дворах, парках и на улицах Москвы повалило более 1000 деревьев, повреждены кровли 34 домов. «До вечера большинство поваленных деревьев должно быть убрано. В течение трех дней отремонтируем кровли», — отметил Собянин.

Он напомнил, что электроснабжение в Троицком и Новомосковском административных округах, нарушенное ураганом, уже восстановили. «На ликвидации последствий стихии работают более 2 тыс. человек», — написал мэр.

Гидрометцентр России ранее сообщил, что действующий 21—22 апреля в столичном регионе «оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности, в понедельник будет понижен до «зеленого», обычного.

Ураганный ветер обрушился на Москву около 16:00 субботы. В городе было повалено порядка 900 деревьев, повреждено 30 кровель, десятки автомобилей.