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20:16 (мск), источник: Интерфакс

В больницах Москвы после урагана пока остались 16 человек

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — В больницах столицы находятся 16 человек, пострадавших из-за урагана 21 апреля, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Сейчас в больницах 16 человек, им оказывается необходимая помощь. Один в тяжелом состоянии. Жизни остальных, говорят врачи, ничего не угрожает», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье.

Мэр также сообщил, что во время субботнего урагана во дворах, парках и на улицах Москвы повалило более 1000 деревьев, повреждены кровли 34 домов. «До вечера большинство поваленных деревьев должно быть убрано. В течение трех дней отремонтируем кровли», — отметил Собянин.

Он напомнил, что электроснабжение в Троицком и Новомосковском административных округах, нарушенное ураганом, уже восстановили. «На ликвидации последствий стихии работают более 2 тыс. человек», — написал мэр.

Гидрометцентр России ранее сообщил, что действующий 21—22 апреля в столичном регионе «оранжевый», предпоследний, уровень погодной опасности, в понедельник будет понижен до «зеленого», обычного.

Ураганный ветер обрушился на Москву около 16:00 субботы. В городе было повалено порядка 900 деревьев, повреждено 30 кровель, десятки автомобилей.

Жертвой стихии в Москве стала девочка, жизнь которой спасти не удалось.

Сергей Собянин навестил пострадавших при штормовом ветре
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15:57 (мск)© Ньюстюб
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