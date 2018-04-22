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17:09 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ураган в Уфе: фото, информация о происшествиях и пострадавших

Управление гражданской защиты населения Уфы обрабатывает информацию от горожан о происшествиях из-за сильного порывистого ветра, скорость которого достигает 22 метров в секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 62% 771 мм рт. ст. 0 м/с

Как сообщили ГорОбзор.ру в экстренной службе, пострадавших нет.

Произошло 7 случаев падения деревьев и элементов кровли на автомобили. Транспортные средства пострадали на ул. Кольцевая, 24, Королева, 27, Исмагилова, 21, Центральная, 22, Ахметова, 300/3, Мушникова, 17/4, Машинистов, 6.

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Зафиксировано падение дерева на воздушную линию электропередач на ул. Старичная, 44, в результате которой некоторые потребители, проживающие в частном секторе, остались без электричества. Аварию устраняют специалисты ПО УГЭС.

На ул. Красноводская, 18, сорванный ветром рубероид повис на краю крыши здания. Спасатели ПСО г. Уфы при помощи альпинистского снаряжения и шанцевого инструмента ликвидировали угрозу падения, отметили в УГЗ.

Также поступило сообщение о падении облицовочной плиты с жилого дома № 41 по ул. Российская. Место падения ограждено.

Также очевидцы сообщили ГорОбзор.ру об упавшем заборе ЖК «Весенний» по улице Кольцевая в Уфе. Кроме того, есть случаи падения элементов фасада.

Ранее сообщалось, что на сегодня в Уфе объявлено штормовое предупреждение.

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