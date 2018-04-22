Песчаная буря на М1 привела к гибели пассажира легковушки

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 апр — Sputnik. Пострадавший в аварии на трассе М1 во время песчаной бури пассажир легкового автомобиля «Вольво» скончался в больнице, сообщили в воскресенье в УГАИ Минской области.

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Сильный ветер привел накануне к «песчаным бурям» на трассе Минск-Москва. Непогода стала причиной нескольких аварий, в числе которых и столкновение большегруза и легкового автомобиля.

«27-летний водитель, двигаясь на автомобиле Вольво S40 в направлении Бреста, не справился с управлением и совершил попутное столкновение с автопоездом под управлением 43-летнего водителя», — рассказали в УГАИ.

Водитель фуры снижал скорость из-за плохой видимости, вызванной столбом пыли, однако избежать столкновения не смог.

«В результате попутного столкновения 27-летний пассажир автомобиля Вольво с тяжелыми травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, где спустя некоторое время скончался», — сообщили в ГАИ.