Омич обокрал магазин, в котором работает его супруга
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
К полицейским Одесского района обратился владелец магазина в селе Благодарока. Пострадавший пояснил, что пропала только выручка за день. Ущерб составил 17 000 рублей.
В ходе расследования правоохранители установили, что дверь в магазин была открыта ключом. Собрав улики и записи с камер видеонаблюдения, удалось установить, что деньги похитил муж одной из продавщиц.
Подозреваемого задержали и доставили в отделения. На допросе мужчина признался в содеянном и возместил ущерб.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Омичу грозит до пяти лет лишения свободы.