Омич обокрал магазин, в котором работает его супруга

К полицейским Одесского района обратился владелец магазина в селе Благодарока. Пострадавший пояснил, что пропала только выручка за день. Ущерб составил 17 000 рублей.

В ходе расследования правоохранители установили, что дверь в магазин была открыта ключом. Собрав улики и записи с камер видеонаблюдения, удалось установить, что деньги похитил муж одной из продавщиц.

Подозреваемого задержали и доставили в отделения. На допросе мужчина признался в содеянном и возместил ущерб.