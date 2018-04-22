Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу»
Что будет, если «закончились права»
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
Украинский министр заявил о невозможности быстро вернуть Крым
Наташа Королева в чересчур тесном корсете выступила в Кремле
Женщину в Британии осудили за домашнее насилиеДевушка в течение почти четырех лет причиняла бойфренду не только моральный, но и физический вред
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой
Галина Юдашкина рассказала, почему отказалась рожать в России
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
СМИ: в МИД РФ поведали о резком изменении ситуации вдоль границ
СМИ: ВМФ России возьмет под охрану Азовское море
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других»
56-летняя Роза Сябитова показала фигуру в купальнике
Немецкий публицист: Путин загнал себя в тупик
Поклонская поведала о пустующих дворцах в Крыму
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
17:33 (мск), источник: Om1.ru

Омич обокрал магазин, в котором работает его супруга

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

К полицейским Одесского района обратился владелец магазина в селе Благодарока. Пострадавший пояснил, что пропала только выручка за день. Ущерб составил 17 000 рублей.

В ходе расследования правоохранители установили, что дверь в магазин была открыта ключом. Собрав улики и записи с камер видеонаблюдения, удалось установить, что деньги похитил муж одной из продавщиц.

Подозреваемого задержали и доставили в отделения. На допросе мужчина признался в содеянном и возместил ущерб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Омичу грозит до пяти лет лишения свободы.

Все новости региона
 Омск выбился в лидеры по стоимости поездки в аэропорт
Запрет работает: в Омске на четверть снизилось количество отравлений «боярышником»
Россия не даст денег Всемирному банку
Британские СМИ назвали имя отравителя Скрипалей
ДНР решила возбудить уголовное дело против офицеров НАТО
Сценарий иранских санкций для России
Макрон назвал Путина сильным президентом
В США стрелок-нудист убил трех человек рядом с кафе
США требуют от Украины поднять цены на газ
Спорт
Кубок короля: из Мадрида в Барселону Разгромив «Севилью», «Барселона» в 30-й раз и четвертый год подряд выиграла Кубок Короля
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
14-летняя звезда сериала вошла в список самых влиятельных людей Милли Бобби Браун из «Очень странных дел» оказалась самой юной в списке журнала Times
Hi-Tech
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса Google Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервису Google в России. Поисковик у многих не открывается.
Недвижимость
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Россияне могут начать строить жилье в Сирии
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Леди
Валерия: «У меня полно проблем, но не хочу вешать их на других» Валерия рассказала о правильном образе жизни и о том, почему сейчас она хочет взять время «на передышку».
Дети
Сестра Кейт Миддлтон впервые станет мамой Радостную новость журналистам сообщили друзья светской львицы
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь