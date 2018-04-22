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16:15 (мск), источник: Zakon.kz

Женщина с трехлетним ребенком пропали в Карагандинской области

Четвертые сутки продолжаются поиски.

Источник: Zakon.kz

Полиция города Шахтинска и сотрудники Департамента внутренних дел Карагандинской области разыскивают без вести пропавших трехлетнюю Киру Головкову и ее 37-летнюю мать Анастасию Головкову, передает корреспондент Today.kz.

Заявление о без вести пропавших женщине и ребенке поступило в ОВД Шахтинска. 18 апреля мама и дочь вышли в продуктовый магазин, расположенный в другом квартале. С тех пор их не видели.

Девочка была одета в ярко-зеленую куртку. Ее мать Анастасия Головкова ростом 164−165 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые, нос с горбинкой. Ко всем, кто владеет информацией о местонахождении женщины и ребенка, просьба звонить по телефону 102.

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