Женщина с трехлетним ребенком пропали в Карагандинской области

Источник: Zakon.kz

Полиция города Шахтинска и сотрудники Департамента внутренних дел Карагандинской области разыскивают без вести пропавших трехлетнюю Киру Головкову и ее 37-летнюю мать Анастасию Головкову, передает корреспондент Today.kz.

Заявление о без вести пропавших женщине и ребенке поступило в ОВД Шахтинска. 18 апреля мама и дочь вышли в продуктовый магазин, расположенный в другом квартале. С тех пор их не видели.