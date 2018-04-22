В Екатеринбурге бетонный забор сдуло на Nissan
В Екатеринбурге секция бетонного забора рухнула на припаркованный рядом Nissan.
В Екатеринбурге секция бетонного забора рухнула на припаркованный рядом Nissan.
Фото последствий ЧП размещены в группе «Инцидент. Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте». Скорее всего, причиной падения стало плохое крепление конструкции. Возможно, одной из причин происшествия стал шквальный ветер, который терзает Екатеринбург с самого утра.
Напомним, синоптики в ближайшие дни прогнозируют в регионе усиление ветра до 20 м/секунду. МЧС просит жителей соблюдать меры безопасности, быть предельно внимательными и осторожными. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.