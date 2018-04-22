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17:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омске улетела остановка

В комментариях горожане заявили, что «такое бывает».

Сегодня днем в паблике «ЧП Омск» появилась фотография перевернутой остановки. Автор поста Нарима Расимова прокомментировала «Остановка Сады, улетела!».

Остановочный павильон стоит у поселка Новостройка, остановка «Сады». Рядом разбросан различный мусор. Кроме того, в комментариях омичи пояснили, что «такое бывает». Вероятно, остановочный павильон переворачивается не первый раз.

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