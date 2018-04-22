В Омске улетела остановка
В комментариях горожане заявили, что «такое бывает».
В комментариях горожане заявили, что «такое бывает».
Сегодня днем в паблике «ЧП Омск» появилась фотография перевернутой остановки. Автор поста Нарима Расимова прокомментировала «Остановка Сады, улетела!».
Остановочный павильон стоит у поселка Новостройка, остановка «Сады». Рядом разбросан различный мусор. Кроме того, в комментариях омичи пояснили, что «такое бывает». Вероятно, остановочный павильон переворачивается не первый раз.