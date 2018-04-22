Четверо суток искали без вести пропавшую мать с ребенком в Шахтинске

Источник: Tengrinews

37-летняя Анастасия Головкова и ее 3-летняя дочь Кира ушли из дома днем 18 апреля, с тех пор о них ничего не известно.

«Они живут с отцом ребенка по улице Карла Маркса в Шахтинске, — рассказывает сестра Анастасии Татьяна Хижнякова. — Он и видел их в тот день, примерно в 12.30 в магазине “Восход” недалеко от дома. Настя сказала, что собирается сходить в магазин “Океан”, потом сразу пойдет домой. Мы были в этом магазине, здесь ее действительно видели. Но дальше след обрывается».

Родные пропавшей рассказывают также, что ничего подозрительного в ее поведении не заметили: с супругом она не ссорилась, вела себя как обычно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh3sadJBvvC/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh3sadJBvvC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вышли из дома 18.042018г и по сей день не вернулись.Последний раз их видели район маг.Океан.Девочка была одета как на фото в ярко зеленую куртку.Особые приметы мама рост 164-165см Среднего телосложения волосы светлые нос с горбинкой имеется шрам.Кто видел или знает где они могут быть или просто встречали просьба звонить на номер87022021145 87471167497 или 102 ГОВД г.Шахтинска.за любую информацию будем очень благодарны.Пожайлуста распространите по группам.Спасибо!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/gazetakompas/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Компас - Новости-Обьявления</a> (@gazetakompas) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-22T10:58:34+00:00">Apr 22, 2018 at 3:58am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«С нашей стороны родственников не так много — я, ее родная сестра и брат. Родителей нет в живых, — продолжает Татьяна. — Но мы обзвонили всех, кого могли: родных мужа, всех друзей и знакомых. Никто ничего не знает».

Поиск немного осложняет тот факт, что супруг Анастасии не помнит, во что она была одета.

«Вся ее верхняя одежда дома, значит, она ушла в одной кофте. Ее особые приметы — нос с горбинкой и шрам на носу и правой брови. Сильно он в глаза не бросается, но если приглядеться, можно увидеть. А Кира была одета в ярко-зеленую кислотную курточку. У нее на ягодице есть родимое пятно», — говорят родственники пропавших.

К поиску Анастасии и Киры Головковых подключились полицейские и волонтеры.