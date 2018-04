Четверо суток искали без вести пропавшую мать с ребенком в Шахтинске

Вышли из дома 18.042018г и по сей день не вернулись.Последний раз их видели район маг.Океан.Девочка была одета как на фото в ярко зеленую куртку.Особые приметы мама рост 164-165см Среднего телосложения волосы светлые нос с горбинкой имеется шрам.Кто видел или знает где они могут быть или просто встречали просьба звонить на номер87022021145 87471167497 или 102 ГОВД г.Шахтинска.за любую информацию будем очень благодарны.Пожайлуста распространите по группам.Спасибо!

