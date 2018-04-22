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17:04 (мск), источник: Tengrinews

Четверо суток искали без вести пропавшую мать с ребенком в Шахтинске

В городе Шахтинск Карагандинской области четверо суток искали без вести пропавших мать и ее малолетнюю дочь, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

37-летняя Анастасия Головкова и ее 3-летняя дочь Кира ушли из дома днем 18 апреля, с тех пор о них ничего не известно.

«Они живут с отцом ребенка по улице Карла Маркса в Шахтинске, — рассказывает сестра Анастасии Татьяна Хижнякова. — Он и видел их в тот день, примерно в 12.30 в магазине “Восход” недалеко от дома. Настя сказала, что собирается сходить в магазин “Океан”, потом сразу пойдет домой. Мы были в этом магазине, здесь ее действительно видели. Но дальше след обрывается».

Родные пропавшей рассказывают также, что ничего подозрительного в ее поведении не заметили: с супругом она не ссорилась, вела себя как обычно.

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«С нашей стороны родственников не так много — я, ее родная сестра и брат. Родителей нет в живых, — продолжает Татьяна. — Но мы обзвонили всех, кого могли: родных мужа, всех друзей и знакомых. Никто ничего не знает».

Поиск немного осложняет тот факт, что супруг Анастасии не помнит, во что она была одета.

«Вся ее верхняя одежда дома, значит, она ушла в одной кофте. Ее особые приметы — нос с горбинкой и шрам на носу и правой брови. Сильно он в глаза не бросается, но если приглядеться, можно увидеть. А Кира была одета в ярко-зеленую кислотную курточку. У нее на ягодице есть родимое пятно», — говорят родственники пропавших.

К поиску Анастасии и Киры Головковых подключились полицейские и волонтеры.

Позднее стало известно, что женщина и ребенок нашлись. И сейчас они находятся в отделении полиции.

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