Четверо суток искали без вести пропавшую мать с ребенком в Шахтинске
В городе Шахтинск Карагандинской области четверо суток искали без вести пропавших мать и ее малолетнюю дочь, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В городе Шахтинск Карагандинской области четверо суток искали без вести пропавших мать и ее малолетнюю дочь, передает корреспондент Tengrinews.kz.
37-летняя Анастасия Головкова и ее 3-летняя дочь Кира ушли из дома днем 18 апреля, с тех пор о них ничего не известно.
«Они живут с отцом ребенка по улице Карла Маркса в Шахтинске, — рассказывает сестра Анастасии Татьяна Хижнякова. — Он и видел их в тот день, примерно в 12.30 в магазине “Восход” недалеко от дома. Настя сказала, что собирается сходить в магазин “Океан”, потом сразу пойдет домой. Мы были в этом магазине, здесь ее действительно видели. Но дальше след обрывается».
Родные пропавшей рассказывают также, что ничего подозрительного в ее поведении не заметили: с супругом она не ссорилась, вела себя как обычно.
«С нашей стороны родственников не так много — я, ее родная сестра и брат. Родителей нет в живых, — продолжает Татьяна. — Но мы обзвонили всех, кого могли: родных мужа, всех друзей и знакомых. Никто ничего не знает».
Поиск немного осложняет тот факт, что супруг Анастасии не помнит, во что она была одета.
«Вся ее верхняя одежда дома, значит, она ушла в одной кофте. Ее особые приметы — нос с горбинкой и шрам на носу и правой брови. Сильно он в глаза не бросается, но если приглядеться, можно увидеть. А Кира была одета в
К поиску Анастасии и Киры Головковых подключились полицейские и волонтеры.
Позднее стало известно, что женщина и ребенок нашлись. И сейчас они находятся в отделении полиции.