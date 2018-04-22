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17:15 (мск), источник: Sputnik.md

Поможем найти: гражданка России пропала в Кишиневе

В соцсетях активно делятся сообщением о пропаже в Молдове женщины из России.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 апр — Sputnik. В соцсетях появились сообщения о пропаже гражданки России в Кишиневе.

Женщина вышла из дома по улице Джинта Латинэ в субботу вечером. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Сообщается, что ей около 45 лет. Женщина вышла на лестничную площадку покурить и затем ушла в неизвестном направлении. Была одета в серое пальто, обута в красные домашние тапочки на босу ногу. Блондинка, стрижка каре.

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В публикации говорится, что пропавшая приехала из России и не знает Кишинева. Из-за тяжелой дороги и усталости находится в депрессивном состоянии.

Если вы видели эту женщину или располагаете какой-либо информацией о ней, обращайте по телефону: 068830291.

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