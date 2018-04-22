Три человека пострадали в ДТП на дороге Минск-Могилев

ДТП произошло на 20-м километре автодороги. Водитель за рулем автомобиля «Ленд Ровер», двигаясь в направлении Могилева, на полосе торможения столкнулся с автомобилем «Мазда», в результате чего тот выехал в левую крайнюю полосу, где в свою очередь столкнулся с двигающейся в попутном направлении машиной «Мерседес-Бенц».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Мерседес», а также два пассажира «Мазды» получили телесные повреждения и доставлены в медучреждение. По этому факту ДТП проводится проверка.