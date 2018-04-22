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17:13 (мск), источник: БЕЛТА

Три человека пострадали в ДТП на дороге Минск-Могилев

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали в ДТП, которое произошло 21 апреля на дороге Минск-Могилев, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

ДТП произошло на 20-м километре автодороги. Водитель за рулем автомобиля «Ленд Ровер», двигаясь в направлении Могилева, на полосе торможения столкнулся с автомобилем «Мазда», в результате чего тот выехал в левую крайнюю полосу, где в свою очередь столкнулся с двигающейся в попутном направлении машиной «Мерседес-Бенц».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Мерседес», а также два пассажира «Мазды» получили телесные повреждения и доставлены в медучреждение. По этому факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается ко всем очевидцам, а также к тем, кому что-либо известно об этом происшествии или кто располагает записями с видеорегистраторов, с просьбой обратиться по телефонам 8−017−229−06−26, ‭+375 (29) 195−23−00‬.

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