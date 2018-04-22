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17:12 (мск), источник: Kazinform

Тело пропавшей 77-летней женщины нашли в лесу в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Целиноградском районе Акмолинской области найдено тело пропавшей без вести пенсионерки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Источник: Kazinform

«Полицейские обнаружили бездыханное тело женщины сегодня, 22 апреля, в 5 километрах от села Кажымукан, в лесной зоне вдоль железной дороги. По предварительным данным, женщина заблудилась. В 16.25 часов тело направлено в морг», — сообщила пресс-служба.

Напомним, 17 апреля в полицию обратилась 50-летняя жительница села Кажымукан с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения ее матери. По словам женщины, 77-летняя Несип Рахимова 16 апреля около 15.00 часов вышла в магазин за хлебом и не вернулась. Родственники сначала не придали этому значения, так как подумали, что Рахимова по дороге зашла к знакомым, как она иногда делала. Ближе к ночи ее дочь начала беспокоиться, что матери так поздно нет дома. Родственники начали искать женщину по селу. Обойдя всех знакомых, обнаружили, что к ним она не приходила. Продавщица магазина, расположенного неподалеку от дома Рахимовой, рассказала, что женщина приходила около 15.30 часов в магазин и купила две лепешки. Но куда она пошла дальше, продавец не видела. После этого родственники обратились в полицию.

Очевидцы говорили, что видели похожую женщину на автобусной остановке по направлению к Астане. Видели также, как она шла по обочине трассы в направлении столицы. В последнее время при участившихся болях в шее пенсионерка принимала обезболивающие лекарства, которые в некоторой степени влияли на ее состояние: она стала плохо запоминать и ориентироваться на местности.

Автор: Аслан Оспанов.

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