Тело пропавшей 77-летней женщины нашли в лесу в Акмолинской области

Напомним, 17 апреля в полицию обратилась 50-летняя жительница села Кажымукан с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения ее матери. По словам женщины, 77-летняя Несип Рахимова 16 апреля около 15.00 часов вышла в магазин за хлебом и не вернулась. Родственники сначала не придали этому значения, так как подумали, что Рахимова по дороге зашла к знакомым, как она иногда делала. Ближе к ночи ее дочь начала беспокоиться, что матери так поздно нет дома. Родственники начали искать женщину по селу. Обойдя всех знакомых, обнаружили, что к ним она не приходила. Продавщица магазина, расположенного неподалеку от дома Рахимовой, рассказала, что женщина приходила около 15.30 часов в магазин и купила две лепешки. Но куда она пошла дальше, продавец не видела. После этого родственники обратились в полицию.



Очевидцы говорили, что видели похожую женщину на автобусной остановке по направлению к Астане. Видели также, как она шла по обочине трассы в направлении столицы. В последнее время при участившихся болях в шее пенсионерка принимала обезболивающие лекарства, которые в некоторой степени влияли на ее состояние: она стала плохо запоминать и ориентироваться на местности.



Автор: Аслан Оспанов.