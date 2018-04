Предлагает погадать, забирает деньги: в Астане мошенница попала на видео

Друзья! Будьте осторожны и помогите найти мошенницу, которая предлагает погадать, а затем гипнотизирует и забирает деньги. Женщина примерно 45-50 лет, рост 165-170 см, крупного телосложения. Национальность: возможно цыганка?! Одета в длинное платье, синюю куртку. Волосы обесцвеченные. Если Вы столкнулись с ней, напишите по тел.: ‭8 (702) 333-11-22‬

