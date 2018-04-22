Предлагает погадать, забирает деньги: в Астане мошенница попала на видео
Неизвестная женщина предлагает доверчивым женщинам погадать, гипнотизирует и отбирает деньги.
Неизвестная женщина предлагает доверчивым женщинам погадать, гипнотизирует и отбирает деньги.
АСТАНА, 22 апр — Sputnik. Телеведущая Динара Сатжан предупредила жителей Астаны об орудующей в городе мошеннице.
«Друзья! Будьте осторожны и помогите найти мошенницу, которая предлагает погадать, а затем гипнотизирует и забирает деньги», — написала Сатжан на своей странице в Instagram, комментируя приложенную видеозапись.
По ее информации, мошенницей является женщина примерно 45−50 лет, рост 165−170 сантиметров, крупного телосложения. Одета в длинное платье, синюю куртку. Волосы обесцвеченные.
Судя по кадрам, случай произошел в бутике одежды, а пострадавшей оказалась продавщица.